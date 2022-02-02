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إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع لـ11 مليون برميل يوميا في يناير

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اقتصاد روسيا

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع لـ11 مليون برميل يوميا في يناير

من 10.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر

موسكو – رويترز

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خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس اليوم الأربعاء، نقل بيانات لوزارة الطاقة إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في يناير/كانون الثاني إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 46.53 مليون طن الشهر الماضي ارتفاعا من 46.11 مليون في ديسمبر/كانون الأول.

كان إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز قد ارتفع من 10.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي إلى 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021.

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وبلغ إجمالي إنتاج مكثفات النفط والغاز 46.11 مليون طن في شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 44.56 مليون في نوفمبر 2021.

وارتفع إنتاج النفط السنوي في روسيا أكثر من 2% العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة "أوبك+" بعد الهبوط الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في 2020.

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