إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع لـ11 مليون برميل يوميا في يناير

خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى تقرير لإنترفاكس اليوم الأربعاء، نقل بيانات لوزارة الطاقة إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في يناير/كانون الثاني إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت إنترفاكس إن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 46.53 مليون طن الشهر الماضي ارتفاعا من 46.11 مليون في ديسمبر/كانون الأول.

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كان إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز قد ارتفع من 10.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي إلى 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي إنتاج مكثفات النفط والغاز 46.11 مليون طن في شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعا من 44.56 مليون في نوفمبر 2021.

وارتفع إنتاج النفط السنوي في روسيا أكثر من 2% العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة "أوبك+" بعد الهبوط الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في 2020.