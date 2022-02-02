صادرات البترول المصرية تقفز 84.3% في 2021 لـ12.9 مليار دولار
بلغت صادرات الغاز 3.9 مليار دولار
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، لرويترز اليوم الأربعاء إن صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) ارتفعت خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020.
وأضاف الملا أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال عام 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020.
وذكر أن صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ارتفعت خلال 2021 بنسبة 42.5% لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال 2020.
كانت قيمة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية قد ارتفعت لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وتستهدف مصر زيادة قيمة الصادرات خلال العام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%.
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