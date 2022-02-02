صادرات البترول المصرية تقفز 84.3% في 2021 لـ12.9 مليار دولار 

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، لرويترز اليوم الأربعاء إن صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) ارتفعت خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020.

وأضاف الملا أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال قفزت خلال عام 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020.

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وذكر أن صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ارتفعت خلال 2021 بنسبة 42.5% لتصل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات خلال 2020.

كانت قيمة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية قد ارتفعت لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).

وتستهدف مصر زيادة قيمة الصادرات خلال العام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%.