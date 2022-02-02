صادرات نفط فنزويلا تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر

أظهرت بيانات شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، أن صادرات فنزويلا النفطية هبطت في يناير/ كانون الثاني إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول وسط اختناقات في تحميل الشحنات.

وأظهرت الوثائق والبيانات أن متوسط صادرات الخام والمنتجات المكررة التي جرى شحنها من فنزويلا الشهر الماضي بلغ 416 ألفا و387 برميلا في اليوم، بانخفاض قدره 34% عن ديسمبر/كانون الأول.

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وذهبت أكثر من ثلاثة أرباع الشحنات إلى آسيا، حسب رويترز.