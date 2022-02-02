النفط
صادرات نفط فنزويلا تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر
ذهبت أكثر من ثلاثة أرباع شحناتها إلى آسيا
أظهرت بيانات شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، أن صادرات فنزويلا النفطية هبطت في يناير/ كانون الثاني إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول وسط اختناقات في تحميل الشحنات.
وأظهرت الوثائق والبيانات أن متوسط صادرات الخام والمنتجات المكررة التي جرى شحنها من فنزويلا الشهر الماضي بلغ 416 ألفا و387 برميلا في اليوم، بانخفاض قدره 34% عن ديسمبر/كانون الأول.
مادة اعلانية
وذهبت أكثر من ثلاثة أرباع الشحنات إلى آسيا، حسب رويترز.
اقرأ أيضاً
-
ترقب صفقات بنصف مليار ريال على هامش مؤتمر LEAPحجم السوق التقني في السعودية بلغ 140 مليار ريال قصص اقتصادية
-
بيك الباتروس المصرية ترفع حصتها الفندقية لـ14.1 ألف غرفة في 2022ستضيف 3 فنادق جديدة بطاقة استيعابية 1600 غرفة بالنصف الثاني من 2022 شركات
-
عجز المعاملات الجارية في مصر يسجل 4 مليارات دولار بالربع الثالثمقارنة مع 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2020 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية