مصادر: إيران تفي بـ 50% من تدفقات الغاز المتفق عليها مع تركيا

قالت مصادر من قطاع الغاز التركي اليوم الأربعاء إن تدفقات الغاز الطبيعي الإيرانية إلى تركيا تبلغ حاليا نحو 50% من المستويات اليومية المتفق عليها، وإنه تم تأجيل إصلاحات خطط الأنابيب على الجانب الإيراني من الحدود حتى الربيع.

وأضافت المصادر أن كميات الغاز الحالية وتدفقها لا يتماشى مع شروط العقد. وقطعت إيران تدفقات الغاز الطبيعي عن تركيا لمدة عشرة أيام في أواخر يناير/ كانون الثاني بسبب عطل فني، مما دفع أنقرة إلى إصدار أوامر لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض استهلاكها مؤقتا.

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وقالت وزارة الطاقة في تركيا يوم الجمعة الماضي إن خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنشآت الصناعية سيصل إلى 20% بداية من هذا الأسبوع، مقارنة بنسبة 40% في السابق.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية، أن تركيا تعتمد بشكل كامل تقريبا على الغاز المستورد من روسيا وأذربيجان وإيران، ووفرت إيران 16% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في أول عشرة أشهر من عام 2021.

أوقفت بعض شركات التصنيع التركية ومن بينها كاتمارجيلار لقطع غيار المركبات الدفاعية الإنتاج بسبب التخفيضات.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير في تركيا بسبب زيادة الأسعار العالمية ونتيجة انخفاض قيمة الليرة بنسبة 44% أمام الدولار الأميركي السنة الماضية.

وارتفعت أسعار الكهرباء 125% للمستخدمين التجاريين، وبنحو 50% للأسر.