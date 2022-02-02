اقتصاد أوروبا
مقترح لتصنيف استدامة مشاريع الطاقة يثير الجدل في أوروبا
بعض الدول تعارض اعتبار الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات خضراء
يعتزم الاتحاد الأوروبي كشف النقاب عن مقترح لمعايير تصنيف مشاريع الغاز والطاقة النووية فيما يخص الاستدامة.
وقد عارضت بعض الدول اعتبار الطاقة النووية والغاز الطبيعي استثمارات خضراء، بينها هولندا والدنمارك وألمانيا.
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ولكن قانون الاتحاد الأوروبي يتطلب معارضة الخطة من قِبل 20 دولة على الأقل لوقف تنفيذها.
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