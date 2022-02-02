.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نوفاك: روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مارس

  • الخط
ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك
النفط

نوفاك: روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مارس

نوفاك: نشهد انتعاشاً في الطلب على المنتجات النفطية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك، إن روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مارس المقبل.

وأضاف نوفاك: "نشهد انتعاشا في الطلب على المنتجات النفطية، ولكن ما زالت هناك شكوك كثيرة في سوق النفط العالمية من بينها انتشار المتحور أوميكرون".

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن التزام روسيا باتفاق أوبك+ يقترب من 100%، وفق رويترز.

"أوبك+" تتفق على رفع إنتاج النفط 400 ألف برميل في مارس طاقة أوبك بلس "أوبك+" تتفق على رفع إنتاج النفط 400 ألف برميل في مارس

انتهى الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بـ(أوبك بلس)، اليوم الأربعاء، بالموافقة على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في مارس المقبل.

وذكر مصدر بـ"أوبك بلس" أن الاجتماع القادم سيكون في 2 مارس المقبل.

وسبق الاجتماع انعقاد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في مجموعة أوبك+، والتي أوصت بزيادة الإنتاج للمستوى الذي جرى إقراره.

ويعمل تحالف أوبك+، على تقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد - 19).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد اعتذاره.. فضيحة جديدة تلاحق جونسون بعد اعتذاره.. فضيحة جديدة تلاحق جونسون
اكتشف المزيد