نوفاك: روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مارس

قال نائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك، إن روسيا ستزيد إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مارس المقبل.

وأضاف نوفاك: "نشهد انتعاشا في الطلب على المنتجات النفطية، ولكن ما زالت هناك شكوك كثيرة في سوق النفط العالمية من بينها انتشار المتحور أوميكرون".

مادة اعلانية

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن التزام روسيا باتفاق أوبك+ يقترب من 100%، وفق رويترز.

انتهى الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بـ(أوبك بلس)، اليوم الأربعاء، بالموافقة على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في مارس المقبل.

وذكر مصدر بـ"أوبك بلس" أن الاجتماع القادم سيكون في 2 مارس المقبل.

وسبق الاجتماع انعقاد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في مجموعة أوبك+، والتي أوصت بزيادة الإنتاج للمستوى الذي جرى إقراره.

ويعمل تحالف أوبك+، على تقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد - 19).