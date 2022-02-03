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النفط يتراجع.. وبرنت دون 89 دولاراً للبرميل

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بئر نفطية
شح الإمدادات العالمية والتوتر الجيوسياسي أديا إلى ارتفاع النفط 15% منذ بداية 2022
أسعار النفط

النفط يتراجع.. وبرنت دون 89 دولاراً للبرميل

الخام الأميركي تراجع 0.9%

لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض مع تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم "أوبك+"، بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا أو 0.8% إلى 88.74 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 31 سنتا أمس. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا، أو 0.9% إلى 87.42 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع ستة سنتات في اليوم السابق.

ومع ذلك، أدى شح الإمدادات العالمية والتوتر الجيوسياسي إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام الجاري.

وكان تجمع "أوبك+"، قد اتفق أمس على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

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