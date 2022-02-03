النفط يتراجع.. وبرنت دون 89 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض مع تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم "أوبك+"، بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا أو 0.8% إلى 88.74 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 31 سنتا أمس. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا، أو 0.9% إلى 87.42 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع ستة سنتات في اليوم السابق.

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ومع ذلك، أدى شح الإمدادات العالمية والتوتر الجيوسياسي إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام الجاري.

وكان تجمع "أوبك+"، قد اتفق أمس على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.