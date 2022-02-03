النفط يتراجع.. وبرنت دون 89 دولاراً للبرميل
الخام الأميركي تراجع 0.9%
تراجعت أسعار النفط اليوم، وسط عمليات بيع لجني الأرباح، لكنها ظلت مدعومة بنقص المعروض مع تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم "أوبك+"، بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا أو 0.8% إلى 88.74 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 31 سنتا أمس. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا، أو 0.9% إلى 87.42 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع ستة سنتات في اليوم السابق.
ومع ذلك، أدى شح الإمدادات العالمية والتوتر الجيوسياسي إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام الجاري.
وكان تجمع "أوبك+"، قد اتفق أمس على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.
-
"أكوا باور" تحول إنتاج الطاقة بمجمع الحصيان في الإمارات إلى العمل بالغاز الطبيعيبديلا للفحم الظيف طاقة
-
اليورو يرتفع بعد إبقاء المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغييرارتفع اليورو اليوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى الفائدة الرئيسية ثابتة عند 0% كما كان متوقعا.وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1363 ... أسواق المال
-
انخفاض إنتاج العراق النفطي 63 ألف برميل يومياً خلال يناير"سومو": أقل بكثير من حصته بموجب اتفاق "أوبك" طاقة