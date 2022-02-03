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إنتاج كولومبيا‭ ‬من النفط في 2021 يهبط 5.7% عن العام السابق

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نفط كولومبيا
منشأة نفط في كولومبيا
النفط

إنتاج كولومبيا‭ ‬من النفط في 2021 يهبط 5.7% عن العام السابق

بوجوتا - رويترز

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قالت وزارة المناجم والطاقة في كولومبيا، الأربعاء، إن إنتاج البلاد من النفط هبط 5.7%، في 2021.

وأضافت الوزارة في بيان أن إنتاج الخام في البلد الواقع في أميركا الجنوبية تراجع إلى متوسط بلغ 736 ألف و356 برميلا في اليوم العام الماضي من متوسط قدره 781 ألف و352 برميلا في اليوم في 2020.

وانخفض إنتاج النفط أيضا في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.9%، إلى 745 ألف و325 برميلا في اليوم، من 760 ألف و16 برميلا في اليوم في الشهر نفسه في 2020.

وتنتج شركة إيكوبترول المملوكة للدولة غالبية إنتاج البلاد من النفط.

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