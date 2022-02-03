انخفاض إنتاج العراق النفطي 63 ألف برميل يومياً خلال يناير

أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقي "سومو"، اليوم الأربعاء، أن العراق ضخ 4.16 مليون برميل يوميا من النفط في يناير الماضي، وهو ما يقل عن الحد المسموح به البالغ 4.28 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق مجموعة "أوبك+".

وكشفت البيانات أن إنتاج العراق انخفض 63 ألف برميل يوميا، مقارنة بديسمبر 2021.

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وأوضح مسؤول في قطاع النفط العراقي أن صادرات العراق في يناير تأثرت بظروف جوية سيئة ومشكلات فنية وإجراء صيانة لمرافق التصدير.

وأضاف المصدر أن عدم كفاية سعة التخزين أجبرت العراق على خفض الإنتاج.

وتشمل الأرقام إنتاج إقليم كردستان العراق، الذي ينتج 425 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات "رويترز".

وتظهر أرقام "سومو" أن نقص إنتاج العراق يعني أن التزامه باتفاق "أوبك+" بلغ 132% الشهر الماضي.

وتستخدم "أوبك+"، وهي تكتل يضم أعضاء منظمة "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا، متوسط ​​أرقام إنتاج المصادر الثانوية لتحديد مدى التزام كل دولة بالاتفاق.

وكان مسح لـ"رويترز" خلص الاثنين الماضي إلى أن "أوبك" ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق، بما يقل عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والبالغة 254 ألف برميل يوميا.

ووجد المسح أن الإنتاج انخفض أو لم يزد على أقل تقدير في أنغولا والكونغو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها.