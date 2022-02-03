اليابان: رئيس الوزراء بحث مع ولي العهد السعودي دعم استقرار سوق النفط

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محادثات هاتفية أن المملكة تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 15%، حتى الآن هذا العام بسبب ضعف الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

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وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ارتفعت واردات اليابان من النفط الخام 0.5% إلى 2.49 مليون برميل يوميا في عام 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.

واحتلت السعودية صدارة موردي النفط إلى اليابان خلال العام الماضي، على الرغم من انخفاض واردات المملكة بنحو 4.2% مقارنة بـ 2019.

وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا في العام السابق.

ووفقا لآخر إحصائيات زادت صادرات النفط الخام السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6.949 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.833 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفضت مخزونات النفط السعودية 4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون برميل في نوفمبر.

وكشفت بيانات "جودي" ارتفاع إنتاج النفط السعودي 0.132 مليون برميل إلى 9.912 مليون برميل في نوفمبر على أساس شهري.