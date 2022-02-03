اقتصاد الجزائر
سوناطراك: اتفاق لتوريد شحنات غاز إلى ديبا اليونانية
ذكرت شركة سوناطراك الجزائرية في بيان، أنها وقعت اتفاقا اليوم، لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "ديبا" اليونانية.
وأفادت الشركة الجزائرية المملوكة للدولة، بأنها مددت عقد بيع وشراء طويل الأجل مع الشركة اليونانية، دون أن توضح الكميات.
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يشار إلى أن الجزائر مورّد رئيس للغاز الطبيعي المسال إلى السوق اليونانية.
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