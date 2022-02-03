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عقود الغاز الطبيعي الأميركية تقفز أكثر من 15% مع هبوط الإنتاج

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عقود الغاز الطبيعي الأميركية تقفز أكثر من 15% مع هبوط الإنتاج

وسط أحوال جوية شديدة البروة وتوقعات بأن تستمر حتى منتصف فبراير على الأقل

دبي - رويترز

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 15%، الأربعاء، مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021 وسط أحوال جوية شديدة البروة وتوقعات بأن تستمر الموجة الباردة في أرجاء الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير/شباط على الأقل.

وارتفعت العقود الأميركية للغاز تسليم مارس/آذار 71.7 سنت، أو 15.1 %، إلى 5.468 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يضع العقد في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يناير/كانون الثاني عندما قفز 46%، إلى أعلى مستوى للتسوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.

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