عقود الغاز الطبيعي الأميركية تقفز أكثر من 15% مع هبوط الإنتاج

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 15%، الأربعاء، مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021 وسط أحوال جوية شديدة البروة وتوقعات بأن تستمر الموجة الباردة في أرجاء الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير/شباط على الأقل.

وارتفعت العقود الأميركية للغاز تسليم مارس/آذار 71.7 سنت، أو 15.1 %، إلى 5.468 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يضع العقد في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 27 يناير/كانون الثاني عندما قفز 46%، إلى أعلى مستوى للتسوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2008.