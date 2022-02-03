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"أكوا باور" تحول إنتاج الطاقة بمجمع الحصيان في الإمارات إلى العمل بالغاز الطبيعي 

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أكوا باور
دبي

"أكوا باور" تحول إنتاج الطاقة بمجمع الحصيان في الإمارات إلى العمل بالغاز الطبيعي

بديلا للفحم الظيف

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكوا باور، عن تحويل أعمال مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بدولة الإمارات من الفحم النظيف إلى الغاز الطبيعي.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن القدرة الإنتاجية لمجمع حصيان تبلغ 2400 ميغاوات ويقع بإمارة دبي.

وأوضح أن تشغيل المشروع بالغاز الطبيعي سيؤدي إلى جعل محفظة "أكوا باور" خالية تماماً من الفحم، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة للقيام بدور ريادي لإزالة الكربون والتركيز بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة والمشاريع الانتقالية منخفضة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق مستهدفات الشركة للوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

تمتلك شركة أكوا باور حصة قدرها 26.95% في مجمع حصيان لإنتاج الطاقة.

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