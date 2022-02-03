"فينترسال ديا" تتنازل عن ملكيتها في امتياز خليج السويس

أفادت شركة "فينترسال ديا" في بيان اليوم، أنها تنازلت عن ملكيتها في امتياز خليج السويس، ونقلت ملكية أسهمها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بعد 38 عاما من الإنتاج.

وذكرت الشركة الألمانية أن نقل ملكية الأسهم دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من أول يناير 2022، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار خطة للتركيز على إنتاج الغاز الطبيعي.