قفزة بأسعار النفط.. الخام الأميركي يتجاوز أعلى مستوى في 8 سنوات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى مستويات قياسية لم تشهدها في 8 سنوات، وسط تزايد التوقعات بأن الأسعار ستصل خلال العام الجاري إلى 100 دولار للبرميل، لتعزز بذلك مكاسبها البالغة 2% خلال جلسة أمس.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس بنسبة 1.85% ليصل إلى 91.93 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم إبريل بنسبة 1.73% ليصل إلى 92.69 دولار للبرميل.

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يأتي هذا الارتفاع بعدما صعد الخام الأميركي الوسيط أمس 2.01 دولار، أو 2.3%، ليبلغ عند التسوية 90.27 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها فوق مستوى 90 دولارا منذ أكتوبر 2014. وارتفع خام برنت القياسي العالمي إلى 91.11 دولار للبرميل، مرتفعا 1.64 دولار، أو 1.8%.

رجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.