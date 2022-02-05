أرامكو
أرامكو السعودية ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا لشهر مارس
الزيادة تعكس ارتفاع الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات
رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس /آذار مقابل فبراير /شباط تمشيا مع توقعات السوق.
أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس/ آذار 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير/ شباط بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.
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كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس /آذار للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته رويترز لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير /كانون الثاني.
عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.
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