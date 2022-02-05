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أرامكو السعودية ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا لشهر مارس

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أرامكو

أرامكو السعودية ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا لشهر مارس

الزيادة تعكس ارتفاع الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات

سنغافورة- رويترز

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رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس /آذار مقابل فبراير /شباط تمشيا مع توقعات السوق.

أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس/ آذار 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير/ شباط بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس /آذار للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته رويترز لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير /كانون الثاني.

عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.

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