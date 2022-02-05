السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف للولايات المتحدة
عند 2.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي
أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، السبت، أن المملكة، حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس /آذار إلى الولايات المتحدة عند 2.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.
حددت السعودية أكبر مصدري النفط بالعالم أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مارس/ آذار إلى شمال غرب أوروبا بأقل من 0.10 دولار للبرميل لتسوية برنت.
رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس /آذار مقابل فبراير /شباط تمشيا مع توقعات السوق.
أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس/ آذار 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير/ شباط بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.
كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس /آذار للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته رويترز لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير /كانون الثاني.
عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.
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