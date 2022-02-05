النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات.. برنت يتخطى 93 دولارا

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية.

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست بوقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر /أيلول 2014.

وأنهى خام برنت الأسبوع مرتفعا 3.6%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة 6.3% في أكبر زيادة لهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

واجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرقي الولايات المتحدة الخميس مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر.

وارتفعت الأسعار في أسواق النفط أيضا نتيجة التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية والتي أججت المخاوف إزاء إمدادات النفط المحدودة بالفعل.