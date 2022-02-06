دبي تخطط لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية 2030

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد، على موقعه الرسمي إن المجلس الأعلى للطاقة في دبي اعتمد استراتيجية الإمارة للحد من الانبعاثات الكربونية 2030 والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، بنهاية عام 2030.

وأضاف المكتب أن الاستراتيجية تتماشى مع جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

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واستعرض المجلس الأعلى للطاقة في دبي الآليات والبرامج التي قامت بها الهيئات المعنية التابعة للمجلس في قطاعات إنتاج المياه والكهرباء والصناعات وإدارة النفايات والنقل البري للحد من الانبعاثات الكربونية والتي حققت نسب تخفيض جذرية لعامي 2019 و2020.

وتناول الاجتماع المرحلة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، واعتمد الإطار التنظيمي بين مقدمي خدمة التبريد والمستهلكين لضمان فعالية إصدار التصاريح والفوترة.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: "استعرضنا خلال الاجتماع الخطط وخارطة طريق التي تشمل تنفيذ الاستراتيجية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. وقد شرع المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات العشر القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وأضاف الطاير: "اطلعنا خلال الاجتماع على الإطلاق الناجح لهيئة كهرباء ومياه دبي للقمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1" ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) الذي يهدف إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على تقنيات الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والاستشعار عن بُعد".