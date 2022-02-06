مسؤول: 312 مليون دولار قيمة النفط السعودي لدعم قطاع الكهرباء باليمن في 9 أشهر

قال مسؤول يمني السبت إن إجمالي قيمة الكميات الواردة من المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن منذ بدء تنفيذ منحة الوقود قبل نحو تسعة أشهر بلغت 312 مليون دولار.

جاء ذلك خلال استقبال دفعة جديدة من منحة مشتقات نفطية مقدمة من السعودية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن بجنوب البلاد.

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وهذه هي الشحنة السابعة لعدن والمحافظات المجاورة لها وتضم 60 ألف طن متري من الديزل مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا لها.

ويُنتظر أن تصل عدن خلال الأيام القليلة المقبلة سفينة أخرى تحمل 30 ألف طن من المازوت مخصصة للكهرباء استكمالا للدفعة السابعة.

وقال وليد العباسي مساعد رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة الوقود السعودية إن إجمالي كميات المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لقطاع الكهرباء في اليمن منذ بدء تنفيذ برنامج منح الوقود قبل نحو تسعة أشهر بلغت 684 ألف طن من الديزل والمازوت.

وأضاف أن إجمالي قيمة الكميات الواردة من المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة بلغت نحو 312 مليون دولار، نسبة المدفوع من المانح 72 %، ومن الحكومة 28 %.

كانت السعودية قد أعلنت في مارس/آذار عن منحة من المشتقات النفطية لليمن تبلغ نحو 1.261 مليون طن تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.