مصر: محطات الطاقة الشمسية تعمل بكامل طاقتها ولاصحة لتوقف أي منها

نفت الحكومة المصرية، ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن توقف جميع محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في البلاد.

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شددت وزارة الكهرباء على أن كل محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين.

بينت الوزارة أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف غيغاوات/ساعة في عام 2021، بعد الانتهاء من تشغيل 32 محطة شمسية، إضافة إلى المحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميغاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.

إلى ذلك، نجحت مصر في تحقيق طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتبنت برنامجاً طموحاً للطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول العام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

بلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية خلال العام الماضي نحو 14ألف غيغاوات/ساعة، كما سجلت مشروعات طاقة الرياح إنتاج نحو 5.4 ألف غيغاوات/ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4.5 ألف غيغاوات/ساعة، فضلا عن 86 غيغاوات/ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.