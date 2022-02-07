النفط يتراجع.. وبرنت يتماسك فوق 92 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، نتيجة توقع قرب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية للبلد العضو في أوبك، مما سيزيد من المعروض من النفط الخام على الرغم من أن القلق بشأن الإمدادات العالمية حد من الخسائر.

وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

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وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

وتراجع خام برنت 0.8% إلى 92.5 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 1% إلى 91.17 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.04 دولار في الجلسة السابقة.

ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات يوم الجمعة ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.