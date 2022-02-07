.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النفط يتراجع.. وبرنت يتماسك فوق 92 دولاراً للبرميل

  • الخط
أسعار النفط

النفط يتراجع.. وبرنت يتماسك فوق 92 دولاراً للبرميل

خام القياس العالمي خسر قرابة 1%

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، نتيجة توقع قرب انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق يفرض قيودا على تطوير الأسلحة النووية للبلد العضو في أوبك، مما سيزيد من المعروض من النفط الخام على الرغم من أن القلق بشأن الإمدادات العالمية حد من الخسائر.

وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط.

ليبيا توقف تصدير النفط من 6 موانئ لسوء الأحوال الجوية اقتصاد اقتصاد ليبيا ليبيا توقف تصدير النفط من 6 موانئ لسوء الأحوال الجوية

وتراجع خام برنت 0.8% إلى 92.5 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 1% إلى 91.17 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.04 دولار في الجلسة السابقة.

ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات يوم الجمعة ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار
اكتشف المزيد