إيران تخزن مزيداً من النفط على ناقلات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة

من شأن توصل إيران إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، تمكين البلد الذي يمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، من تصدير ملايين البراميل من الخام سريعا.

رفعت الحكومة الأميركية بعض العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، في "بادرة حسن نية" يوم الجمعة لدفع المحادثات. وتتوقع واشنطن توصل المفاوضات إلى نتيجة في الأسابيع المقبلة.

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وستستأنف المحادثات في فيينا غدا الثلاثاء.

وفيما يلي أحدث تقديرات إنتاج النفط الإيراني وصادراته ومخزوناته:

الصادرات

أدى فرض العقوبات الأميركية إلى تقلص صادرات النفط الإيرانية من 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى مستوى متدنٍ عند نحو 100 ألف برميل يوميا في 2020.

وتفيد شركة البيانات والتحليلات "كبلر"، بأن متوسط ​​صادرات النفط الإيرانية حاليا في حدود ما بين 600 ألف و700 ألف برميل يوميا.

المخزونات

يبدو أن إيران كانت تنقل النفط استعدادا لاستئناف صادراتها في نهاية المطاف.

وتشير "كبلر" إلى أن مخزونات إيران العائمة قفزت من حوالي 63 مليون برميل في أوائل ديسمبر، إلى 87 مليون برميل في فبراير.

من ناحية أخرى، يبلغ مخزون إيران البري حاليا 49 مليون برميل، وذلك مقابل مستوى مرتفع عند 66 مليون برميل في أواخر مايو 2021.

وقال هومايون فلكشاهي المحلل الكبير في "كبلر": "يمثل هذا نحو ثلثي إجمالي الخام والمكثفات الذي يحويه المخزون العائم عالميا".

وتشير تقديرات شركة الاستشارات "إف.جي.إي"، إلى أن إيران لديها مخزون من الخام يبلغ في المجمل 90 مليون برميل، منها خمسة ملايين برميل عائمة.

وتقول "إف.جي.إي" إن حوالي 60 مليون برميل من النفط مخزنة على اليابسة في إيران، و25 مليون برميل في مستودعات مؤجرة بالخارج، خاصة في الصين.

وإجمالي مخزونات إيران من المكثفات عند مستوى مرتفع يبلغ نحو 120 مليون برميل، منها 68 مليون برميل عائمة، بحسب "إف.جي.إي".

الإنتاج

تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتشير بيانات من "أوبك" تستند إلى مصادر ثانوية، إلى أن إنتاج النفط الإيراني ارتفع من متوسط عند ​​مليوني برميل يوميا في 2020 إلى 2.4 مليون برميل يوميا في 2021.

وتخطط إيران لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات.