مشروعات الهيدروجين الأخضر في "السويس" تلقى اهتماماً عالمياً.. 9 شركات تقدم عروضاً

استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تقدمت بها تسع شركات.

وأوضح زكي أن العروض ضمت شركات عدة متخصصة في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر، منها أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية، من خلال تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، الذي بدأ تنفيذه بالفعل، كما تلقت المنطقة الاقتصادية عدة عروض أخرى مبدئية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها؛ سواء بمنطقة السخنة المتكاملة، أو منطقة شرق بورسعيد.

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وأضاف أن المشروع الأول لإنتاج الأمونيا بين تحالف عالمي وصندوق مصر السيادي، يتم تنفيذه من خلال مجمع صناعي جديد يجري إنشاؤه بأرض المطور الصناعيّ "شركة السويس للتنمية الصناعية"، مبينا أن المشروع يعتمد على الطاقة المتجددة، التي يتم إنتاجها من طاقة الرياح (خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس).

ولفت في الوقت نفسه، إلى أن بدء تنفيذ المشروع يتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل، ما يعد فرصة جيدة للإعلان عن البداية الفعلية لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بصفة عامة، وفي المنطقة الاقتصادية بصفة خاصة.

كما تناول رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال اللقاء، تفاصيل العروض الأخرى المقدمة من عدد من الشركات الكبرى العالمية، وهي: شركة "A.P. Moller-Maersk" الدانماركية، وشركة "Scatec" النرويجية المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة، فضلا عن عرض مقدم من تحالف "Green Fuel Alliance"، الذي يتألف من شركة "EDF Renewables"، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "EDF"، وشركة Zero Waste، وهي شركة مصرية تحت التأسيس لإنتاج الوقود الأخضر، إضافة إلى عرض آخر مقدم من شركة "H2-Industries" الألمانية ومقرها نيويورك.

كما تم تناول عروض أخرى من شركة "OCI"، وشركة "Emirates Fortune Group-Almaden"، وشركة "Fortescue Future Industries"، وهي مملوكة لمجموعة "Fortescue Metals Group" المسجلة في البورصة الأسترالية.