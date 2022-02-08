العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط أكثر من 7%

هبطت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7%، إلى أدنى مستوى في أسبوعين الاثنين، مع تعافي الإنتاج ببطء من موجة أحوال جوية شديدة البرودة الأسبوع الماضي وتوقعات بتراجع الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وأنهت عقود الغاز تسليم مارس/آذار جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية منخفضة 34 سنتا، أو 7.4%، لتسجل عند التسوية 4.232 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 25 يناير/كانون الثاني.