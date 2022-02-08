النفط يتراجع عن أعلى مستوياته في 7 سنوات قبيل استئناف محادثات فيينا

تراجعت أسعار النفط إلى نحو 92 دولارا للبرميل اليوم، قبيل استئناف محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تحيي اتفاقا نوويا من شأنه في نهاية الأمر السماح بالمزيد من صادرات النفط من إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وقد يسمح الاتفاق بضخ أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية.

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وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه من المقرر أن تستأنف المحادثات في فيينا بوقت لاحق اليوم.

وقال كبير محللي الأسواق في "أفاتريد" نعيم أسلم: "إذا رفعت العقوبات عن إيران ستتلقى إمدادات النفط العالمية دعما تحتاجه بشدة".

ونزل سعر برنت 73 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 91.96 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 94 دولارا أمس.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.6% إلى 90.80 دولار للبرميل.

,يتدعم الخامان هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

ولم تسفر ثمان جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن منذ أبريل الماضي بعد عن اتفاق على استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وما زالت هناك خلافات بشأن سرعة ونطاق رفع العقوبات عن إيران.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.