بايدن: إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك نورد ستريم 2، لكنه لم يوضح كيف سيتحرك لضمان عدم استخدام خط الأنابيب المثير للخلاف.

ومتحدثا في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال بايدن "إذا أقدمت روسيا على غزو... مرة أخرى، عندئذ فإنه لن يكون هناك نورد ستريم 2، سنضع نهاية له".

مادة اعلانية

وعندما سئل عن كيف سيحقق ذلك، قال بايدن "أعدكم بأننا سيكون بمقدورنا عمل هذا".

ويهدف خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو مشروع للانقسام في أوروبا، إلى مضاعفة صادرات عملاق الطاقة الروسي غازبروم من الغاز، والتي تتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، في التفاف حول الطريق التقليدي عبر أوكرانيا.

وقالت الشركة المشغلة لنورد ستريم إن صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب (SE:2360) القائم وصلت إلى 59.2 مليار متر مكعب في 2021، مجارية الأحجام القياسية التي سجلتها في 2020 .

وينتظر خط الأنابيب نورد ستريم 2، الذي بني موازيا تقريبا لنورد ستريم في قاع بحر البلطيق، موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.