بلومبرغ نقلاً عن مصادر: أرامكو تحيي محادثات مصفاة مع الصين بمليارات الدولارات

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن شركة أرامكو السعودية تحيي المحادثات بشأن مصفاة بمليارات الدولارات في الصين.

وأفادت بأن النقاشات تجري حول مشروع التكرير والبتروكيماويات مع نورينكو الصينية، في وقت يغير فيه ارتفاع أسعار النفط الفرص في السوق النفطية.

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قال مصدران إن أرامكو تجري مفاوضات أولية بشأن منشأة في إقليم لياونينغ الشمالي الشرقي مع شركاء من بينهم شركة نورينكو ، وهي شركة مقاولات دفاعية مملوكة للدولة الصينية.

جرى تعليق المحادثات حول ما كان من المفترض أن يكون مشروعًا بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2020 مع انهيار أسعار النفط في بداية الوباء.

في الوقت الحالي ومع اقتراب سعر الخام من 100 دولار للبرميل، تغيرت الأوضاع مما عزز النظرة المستقبلية للاستثمار في أكبر أسواق أرامكو التصديرية.

تعززت العلاقات السعودية الصينية مع تصاعد حاجة بكين إلى النفط جنبًا إلى جنب مع التوسع الاقتصادي في المملكة، والظروف اللاحقة للجائحة.

كانت المملكة أكبر مورد للخام إلى الصين العام الماضي.

وفي إطار خطة المصفاة الصينية، تتفاوض أرامكو على شروط قد تشمل توفير وحدتها التجارية الخام للمشروع.

أفادت المصادر بأن الاتفاق ليس وشيكًا ولا يزال من غير الواضح مسار الخطة السابقة لهذه المصفاة، ولم ترد أرامكو على استفسار بلومبرغ بهذا الشأن بعد.