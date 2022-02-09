النفط يواصل الهبوط مع تحول التركيز إلى اتفاق إيران النووي

واصلت أسعار النفط تراجعاتها، اليوم الأربعاء، حيث حوّل المستثمرون تركيزهم إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال استئناف تدفقات النفط الخام الرسمية من عضو أوبك.

انخفضت العقود الآجلة في نيويورك إلى ما دون 89 دولارًا للبرميل، بعد أن خسرت 3.2٪ خلال الجلستين الماضيتين، كما تراجع خام برنت القياسي العالمي دون 91 دولاراً.

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وأشارت موجة من الدبلوماسية التي سبقت استئناف المحادثات النووية في فيينا، إلى أن الأطراف تحاول الانتهاء من الاتفاق.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الأطراف "تتوصل إلى الخطوات الأخيرة".

توقف الارتفاع الحاد في أسعار النفط هذا الأسبوع، بعد سلسلة مكاسب أسبوعية دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014. وقد تم دعم هذا الارتفاع من خلال زيادة الطلب والعرض التي جاءت أقوى من المتوقع، مع التوترات الجيوسياسية - خاصة روسيا وأوكرانيا - مما أضاف علاوة مخاطر على الأسعار.

ويتطلع النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل، وقد توفر مشتريات مصافي النفط الهندية لتلبية أهداف الإنتاج السنوية دفعة إضافية.

مع ذلك، فإن الارتفاع في أسعار الطاقة يشكل تحديًا للدول المستهلكة والبنوك المركزية في محاولة لدرء التضخم مع دعم النمو الاقتصادي.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد بيرنشتاين في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إن الإفراج عن المزيد من احتياطيات النفط الخام هو "خيار يمكن وضعه على الطاولة حسب الحاجة للمساعدة في معالجة أسعار البنزين". لكن هذا التكتيك لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن، حيث ارتفع وقود المحركات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في ING Groep NV: "في حين أن المعنويات في السوق لا تزال بناءة على نطاق واسع، هناك عدد من التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضغط الهبوطي". وأضاف أن وقف تصعيد المواجهة بين روسيا وأوكرانيا أو إحراز تقدم في المحادثات النووية الإيرانية قد يؤدي إلى ضعف الأسعار، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

من ناحية أخرى، أبلغ معهد البترول الأميركي عن انخفاض آخر في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، في حين أشار إلى أن المخزونات على مستوى البلاد تقلصت بمقدار مليوني برميل، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات.

ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.