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الهند.. تراجع مبيعات البنزين 5.3% في يناير على أساس سنوي

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محطة وقود في الهند (رويترز)
الطلب على الوقود زاد في الهند 0.4% خلال ديسمبر 2021
النفط

الهند.. تراجع مبيعات البنزين 5.3% في يناير على أساس سنوي

استهلاك الوقود يصل إلى 17.61 مليون طن

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن الطلب على الوقود في الهند، انخفض 0.2% على أساس سنوي في يناير الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية، أن استهلاك الوقود بلغ 17.61 مليون طن في يناير 2022، فيما تراجعت مبيعات البنزين 5.3% على أساس سنوي إلى 2.47 مليون طن.

وكانت البيانات أشارت إلى أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر 2021 مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

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وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعتبر كذلك مقياسا للطلب على النفط، 18.43 مليون طن في ديسمبر.

وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وفقا لـ"رويترز".

وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.

يشار إلى أن الهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

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