أسعار النفط تعاود الصعود مع هبوط المخزونات الأميركية والأوروبية

ارتدت أسعار العقود الآجلة للنفط عن خسائرها الأولية لتتحول للصعود وليرتفع خام برنت 0.6% إلى 91.32 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 0.5% إلى 89.78 دولار.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير /شباط إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 369 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 248.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وأضاف التقرير أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 929 ألف برميل إلى 121.8 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.7 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 1.42 مليون برميل يوميا إلى 3.29 مليون برميل يوميا.

أظهرت بيانات من "يورو أويل ستوك" أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية، بلغت 1.1 مليار برميل في يناير، منخفضة 13% على أساس سنوي، لكنها مرتفعة 1.4% عن مستوياتها في ديسمبر.

وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام 9.26 ملايين برميل يوميا، مرتفعا 8.4% على أساس سنوي، غير أنه منخفض 1.4% من مستويات ديسمبر.

وأظهرت البيانات، أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 419.9 مليون برميل في يناير، بزيادة قدرها 0.5% عن الشهر السابق، لكنها منخفضة 11.1% على أساس سنوي.

وبلغت مخزونات البنزين 109.91 مليون برميل في يناير، مرتفعة 3.9% من ديسمبر، لكنها منخفضة 11.5% على أساس سنوي.