إنتاج النفط السعودي يرتفع خلال يناير إلى أعلى مستوى في 21 شهراً

أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاع إنتاج السعودية من النفط بواقع 54 ألف برميل يومياً خلال شهر يناير 2021، ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً وهو أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020 (21 شهراً)، مواصلاً الارتفاع للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لمصادر ثانوية تعتمد عليها "أوبك".

فيما كشف تقرير "أوبك"، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، عن بيانات رسمية سعودية تشير إلى زيادة إنتاج النفط بواقع 123 ألف برميل يومياً في يناير 2021، ليصل إنتاجها إلى نحو 10.145 مليون برميل يومياً.

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وبحسب المصادر الثانوية، فإن إجمالي إنتاج "أوبك" ارتفع بواقع 64 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، ليصل إلى 27.981 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك بدعم من زيادة إنتاج نيجيريا والسعودية والإمارات، بواقع 81 ألف برميل يوميا، و54 ألف برميل يومياً و44 ألف برميل يومياً على التوالي.

وبلغ إجمالي إنتاج نيجيريا 1.4 مليون برميل يومياً، فيما أنتجت الإمارات 2.9 مليون برميل يومياً.

والسعودية هي أكبر منتج للنفط داخل أوبك، ويعادل إنتاجها من النفط نحو 35.7% من إجمالي إنتاج دول منظمة أوبك.

ورفعت الكويت إنتاجها النفطي بواقع 27 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.58 مليون برميل يومياً في شهر يناير الماضي، وفقاً للمصادر الثانوية.

في الوقت ذاته، تراجع إنتاج ليبيا بواقع 45 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.008 مليون برميل، وهبط إنتاج العراق بعدد 27 ألف برميل يومياً إلى 4.24 مليون برميل يومياً.