.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مخزون الفحم في محطات الطاقة الصينية يرتفع إلى 165 مليون طن

  • الخط
منشأة طاقة تعمل بالفحم في الصين
منشأة طاقة تعمل بالفحم في الصين
اقتصاد الصين

مخزون الفحم في محطات الطاقة الصينية يرتفع إلى 165 مليون طن

ارتفاع إنتاج الفحم خلال عطلة عيد الربيع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن الصين شهدت ارتفاعا في إنتاج الفحم خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت سبعة أيام وسط الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على استقرار إنتاج الفحم وإمداداته.

وخلال العطلة، شهد الحجم اليومي للإنتاج والإمداد والنقل للفحم ارتفاعا مقارنة مع نفس فترة العام القمري الجديد من العام السابق، مما قدم دعما قويا لطلب الفحم خلال العطلة، حسبما قالت اللجنة، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي الأعلى في الصين.

وقالت اللجنة إن مخزون الفحم في محطات الطاقة الصينية بلغ 165 مليون طن، بزيادة قدرها 40 مليون طن على أساس سنوي، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع تسارع إنتاج الفحم وانخفاض الطلب على الفحم لأغراض التدفئة، سيتم تعزيز قدرة البلاد على حماية إمدادات الفحم بشكل أكبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من الحدود التركية اليونانية.. شهادات من المهاجرين العائدين لتركيا من الحدود التركية اليونانية.. شهادات من المهاجرين العائدين لتركيا
اكتشف المزيد