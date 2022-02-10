مخزون الفحم في محطات الطاقة الصينية يرتفع إلى 165 مليون طن

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن الصين شهدت ارتفاعا في إنتاج الفحم خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت سبعة أيام وسط الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على استقرار إنتاج الفحم وإمداداته.

وخلال العطلة، شهد الحجم اليومي للإنتاج والإمداد والنقل للفحم ارتفاعا مقارنة مع نفس فترة العام القمري الجديد من العام السابق، مما قدم دعما قويا لطلب الفحم خلال العطلة، حسبما قالت اللجنة، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي الأعلى في الصين.

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وقالت اللجنة إن مخزون الفحم في محطات الطاقة الصينية بلغ 165 مليون طن، بزيادة قدرها 40 مليون طن على أساس سنوي، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع تسارع إنتاج الفحم وانخفاض الطلب على الفحم لأغراض التدفئة، سيتم تعزيز قدرة البلاد على حماية إمدادات الفحم بشكل أكبر.