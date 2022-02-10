مصر تتوقع ارتفاع صادراتها من الغاز إلى 7.5 ملايين طن نهاية 2022

نقلت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم، عن الوزير طارق الملا قوله، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال من المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.

وأضاف أنه من المخطط خلال العام المالي المقبل وضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج لتضيف 450 مليون قدم مكعبة من الغاز و17.2 ألف برميل متكثفات.

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وتابع الملا أن إجمالي استثمارات البحث والتنمية والإنتاج في قطاع الغاز في مصر سيتجاوز 1.6 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.

وكان وزير البترول المصري، كشف في لقاء مع "العربية" أن فائض الميزان التجاري البترولي سجل خلال العام المالي الماضي 600 مليون دولار، كما حقق رقما إيجابيا في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأفاد الملا بوجود محادثات مع إسرائيل لزيادة كميات الغاز المسال المصدر عن طريق مصر لزيادة الكميات.

كما كشف عن وجود "مشاكل فنية عطلت البدء في تصدير الغاز إلى لبنان ومنتظرا البدء خلال شهرين".

وتتوقع مصر بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى لبنان.