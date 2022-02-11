مصادر: العراق يرفع أسعار بيع خام البصرة إلى آسيا في مارس

قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس/آذار إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق.

كما حدد العراق سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر نفسه عند 1.80 دولار دون متوسط سعر خامي عمان/دبي، بما يعادل زيادة 95 سنتا.