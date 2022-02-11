العراق
مصادر: العراق يرفع أسعار بيع خام البصرة إلى آسيا في مارس
قام بزيادتها 80 سنتا عن الشهر السابق
قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس/آذار إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق.
كما حدد العراق سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر نفسه عند 1.80 دولار دون متوسط سعر خامي عمان/دبي، بما يعادل زيادة 95 سنتا.
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