النفط
ارتفاع أسعار النفط 3% لأعلى مستوى في 7 سنوات بسبب أزمة أوكرانيا
تصاعد المخاوف من قيام روسيا أحد كبار منتجي الطاقة بغزو أوكرانيا
ارتفعت أسعار النفط 3% الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولار أو 3.6% إلى 93.10 دولار للبرميل.
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ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها الاثنين كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.
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