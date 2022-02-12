النفط يصعد على أعتاب رفع أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، رغم أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أذكى المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3% إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.22 دولار أو 3.6% إلى 93.10 دولار للبرميل.

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لامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها الاثنين كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

قال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في "آي إن جي" إنه "من المرجح أن تضع بيانات التضخم مزيداً من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموماً إلى حد ما".

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع أوبك زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً من الجائحة.