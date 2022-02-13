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استهلاك الصين من النفط المكرر يرتفع 3.2% في 2021

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ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين
اقتصاد الصين

استهلاك الصين من النفط المكرر يرتفع 3.2% في 2021

إلى 341.48 مليون طن

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات صناعية أن استهلاك الصين من النفط المكرر سجل نموا مطردا العام الماضي مع استمرار الاقتصاد في الانتعاش.

وبحسب بيانات صادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، فإن استهلاك البلاد من النفط المكرر بلغ 341.48 مليون طن في عام 2021، بزيادة 3.2% على أساس سنوي.

وزاد استهلاك كل من البنزين ووقود الطائرات بواقع 5.7%، بينما ارتفع استهلاك الديزل بمعدل 0.5% خلال هذه الفترة.

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وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% على أساس سنوي في عام 2021 على الرغم من عودة ظهور الوباء من حين لآخر والبيئة الخارجية المعقدة، ما يؤكد قدرة البلاد على ضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال استجابة سياساتية سريعة.

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