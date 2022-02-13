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سوناطراك الجزائرية تعتزم تقاسم الإنتاج بمنطقة كفرا النفطية في النيجر

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شركة سوناطراك الجزائرية
شركة سوناطراك الجزائرية
اقتصاد الجزائر

سوناطراك الجزائرية تعتزم تقاسم الإنتاج بمنطقة كفرا النفطية في النيجر

تغطي بئرين استكشافيتين

دبي - العربية.نت

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قالت شركة سوناطراك الجزائرية إن الشركة وقعت اتفاقا مع وزارة البترول والطاقة بالنيجر لتقاسم إنتاج الخام بمنطقة كفرا بالنيجر.

وأضاف البيان أن شركة سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط، وهي وحدة تابعة للشركة الجزائرية، وقعت العقد في عاصمة النيجر في الرابع من فبراير/ شباط.

وبحسب البيان، فإن أعمال الشركة في كفرا تغطي بئرين استكشافيتين هما (كيه.إف.آر-1) و(كيه.إف.آر.إن-1‭‬‬) باحتياطي نفطي محتمل يبلغ 168 مليون برميل و100 مليون برميل على التوالي.

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