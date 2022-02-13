سوناطراك الجزائرية تعتزم تقاسم الإنتاج بمنطقة كفرا النفطية في النيجر

قالت شركة سوناطراك الجزائرية إن الشركة وقعت اتفاقا مع وزارة البترول والطاقة بالنيجر لتقاسم إنتاج الخام بمنطقة كفرا بالنيجر.

وأضاف البيان أن شركة سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط، وهي وحدة تابعة للشركة الجزائرية، وقعت العقد في عاصمة النيجر في الرابع من فبراير/ شباط.

مادة اعلانية

وبحسب البيان، فإن أعمال الشركة في كفرا تغطي بئرين استكشافيتين هما (كيه.إف.آر-1) و(كيه.إف.آر.إن-1‭‬‬) باحتياطي نفطي محتمل يبلغ 168 مليون برميل و100 مليون برميل على التوالي.