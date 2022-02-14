أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1%.. وبرنت فوق 95 دولاراً للبرميل
الخام الأميركي يقفز 1.6%
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6% إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.
وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.
وقالت الولايات المتحدة أمس، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.
وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة "إذا... حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة".
وأضاف "ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".
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