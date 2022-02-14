أمين عام أوبك: متفائل نسبيا إزاء استعادة الاستقرار في أوكرانيا

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، إنه "متفائل نسبيا" باستطاعة زعماء العالم الأطراف في الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا إعادة السلام والاستقرار.

وأضاف على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في القاهرة أن العوامل الجيوسياسية ونقص الاستثمار الهائل في القطاع تحرك سوق النفط، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى كل برميل يتم إنتاجه في الوقت الحالي.