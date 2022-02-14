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مدير وكالة الطاقة الدولية: تسييس أسواق الغاز في أوروبا لا يفيد أحدا

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نفط وغاز

مدير وكالة الطاقة الدولية: تسييس أسواق الغاز في أوروبا لا يفيد أحدا

عقود الغاز الآجلة في أوروبا صعدت اليوم 13.7% فوق 1000 دولار لكل ألف متر مكعب

دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الإثنين في كلمة خلال مؤتمر للقطاع نقلها التلفزيون المصري عبر مترجم أن تسييس أسواق الغاز في أوروبا لا يفيد أحدا.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التعاملات اليوم الإثنين في ظل الوضع المحيط بأوكرانيا وذلك بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وذكرت وكالة "تاس" أن العقود الآجلة للغاز في أوروبا صعدت اليوم بنسبة 13.7% لتصعد فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأظهرت التداولات أن سعر العقود الآجلة لشهر مارس في مركز TTF في هولندا ارتفع إلى مستوى 1031.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

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