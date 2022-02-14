مصر تنضم رسمياً لعضوية الوكالة الدولية للطاقة

أعلن فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر إيجبس 2022، انضمام مصر رسميا للوكالة كعضو، مشيدا بما حققته من قصص نجاح وصفها بـ"الرائعة".

وقال بيرول إن مصر وإفريقيا والعالم في لحظة فارقة في ما يتعلق بالطاقة والمناخ، مؤكداً على كامل الدعم لمصر في ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27، وقيادتها للقارة الإفريقية للخروج بمقررات من القمة تناسب القارة التي تعاني من تحديات كبيرة، تتمثل في الوصول للكهرباء والطهي بوسائل بدائية تنجم عنها كوارث.

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كما لفت إلى عدد من المؤشرات على الوضع في إفريقيا ومعاناة سكانها في سبيل الحصول على الطاقة، حيث أوضح أن حجم إنتاج الطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء يوازي نصف ما تنتجه بلجيكا وحدها، وأن أقل من 40% من سكان موزمبيق مثلا لديهم كهرباء، بالرغم مما لديها من اكتشافات غازية، وهو ما يوضح أن العالم ما زال بحاجة للبترول والغاز، وأنه علينا التصدي لتغير المناخ والتركيز على الابتكار وإيجاد تقنيات حديثة لتخزين الكربون ووضع استراتيجية متطورة لذلك.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى أهمية وجود رؤية موحدة للقارة الإفريقية للتحول الطاقي، واستثمار توجه أنظار العالم نحو مصر خلال القمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم.