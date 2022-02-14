نفط وغاز
وزير الطاقة الإماراتي: التوترات السياسية تدفع أسعار النفط للارتفاع
ارتفعت أسعار برنت اليوم لمستوى جديد لم تبلغه منذ 7 سنوات متجاوزة 96 دولاراً
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين، إن أسعار النفط ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية، وإنه لا يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا.
وقال المزروعي للصحافيين على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول مشيرا إلى إمكانية وقوع غزو روسي "لا أعتقد أننا بحاجة للتصعيد أكثر مما قيل. أنا في جانب المعسكر الذي لا يرى أن ذلك سيحدث".
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وارتفعت أسعار مزيج برنت الخام اليوم الاثنين إلى مستوى جديد لم تبلغه منذ سبع سنوات متجاوزة 96 دولارا للبرميل بفعل المخاوف من أن يؤدي غزو روسي لأوكرانيا إلى فرض عقوبات أميركية وأوروبية قد تفضي إلى اضطراب الصادرات من روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
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