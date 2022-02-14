"كهرباء دبي" تضيف 1200 ميغاوات للقدرة الإنتاجية من "مجمع حصيان"

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم الاثنين، أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة في دبي تبلغ 1200 ميغاوات بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميغاوات خلال الربع الأخير من العام الجاري، و600 ميغاوات أخرى خلال الربع الثالث من عام 2023.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي، إنه بذلك تصل القدرة الإنتاجية للمجمع والذي تم تحويله مؤخراً ليعمل بالغاز الطبيعي فقط بدلاً من تقنية الفحم النظيف إلى 2400 ميغاوات.

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وأضافت أنه منذ البداية تم تصميم وبناء مجمع حصيان للطاقة كمحطة طاقة ثنائية الوقود تعمل بكل من الغاز الطبيعي والفحم النظيف ولكنها تعتمد حالياً على الغاز الطبيعي فقط، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن مجمع حصيان لإنتاج الطاقة يضاف إلى مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 9547 ميغا وات من الكهرباء وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميغاوات من الكهرباء منها 1527 ميغاوات من الطاقة المتجددة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأضاف أن مجمع حصيان لإنتاج الطاقة والذي ننفذه وفق نظام المنتج المستقل للطاقة يعتمد على أحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة.

وأوضح أن توربينات محطات إنتاج الطاقة كانت مهيأة منذ البداية للعمل بكل من الغاز الطبيعي والفحم النظيف لذا عندما قررنا تحويل المجمع ليعمل بالغاز الطبيعي لم تكن هناك فترة توقف وإنما تمت عملية التحويل بكل سلاسة.

يشار إلى أن مجمع حصيان يضم مشروعاً لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي وفق نظام المنتج المستقل للمياه.

ويجري حالياً العمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة تقنية التناضح العكسي نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي ما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه.