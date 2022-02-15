النفط يتراجع مع توقعات هدوء الأزمة الأوكرانية وزيادة المعروض

تراجع النفط عن أعلى مستوياته منذ عام 2014، حيث توقع التجار هدوءاً في الأزمة الأوكرانية وآفاق زيادة في العرض.

هبط خام برنت القياسي العالمي بواقع 1.5% إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط دون 94 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوز 95 دولارا يوم الاثنين. وعلى الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يكون وشيكًا، فإن موسكو تدعو الآن إلى نهج دبلوماسي وقد نفت، مرة أخرى، أنها تخطط لشن هجوم.

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في حين ستهيمن المخاطر الجيوسياسية في أوروبا هذا الأسبوع، هناك أيضًا مؤشرات على استجابة قوية من النفط الصخري الأميركي، فضلاً عن احتمال إحياء اتفاق النووي الإيراني في ظل المحادثات الجارية في فيينا. وكلاهما يمكن أن يخفف بعض الاتجاه الصعودي من خلال زيادة تدفق الإمدادات.

ارتفع النفط الخام منذ بداية عام 2022، حيث أدت الأزمة المطولة في أوروبا إلى إثارة المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة، مع ازدهار الاستهلاك العالمي. وأدى الارتفاع إلى استنزاف المخزونات ورفع خام برنت القياسي العالمي إلى ما يقل عن 100 دولار للبرميل ببضعة دولارات.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في ING Groep NV بسنغافورة، لوكالة "بلومبرغ": "الشيء الوحيد الذي تركز عليه السوق حقًا في الوقت الحالي هو روسيا وأوكرانيا.. لذا فإن التطورات على هذه الجبهة ستكون حاسمة لاتجاه السعر، وحتى يكون هناك المزيد من الوضوح حول كيفية تطور الوضع، أتوقع أن تظل علاوة مخاطرة عالية إلى حد ما مسعرة".

كان انخفاض المخزونات محركًا رئيسيًا للمكاسب الأخيرة، وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سيصدر معهد البترول الأميركي الممول من القطاع، تقديرات للتغييرات في الحيازات الأميركية. ووفقا لبيانات حكومية، انخفضت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ولا يزال المنتجون في الولايات المتحدة يواصلون زيادة الإمدادات مع ارتفاع أسعار النفط الخام. وقد ارتفع الإنتاج من حوض بيرميان في أميركا إلى مستوى قياسي للشهر الثالث على التوالي في يناير، متجاوزًا 5 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.