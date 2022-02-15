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شركة إماراتية تحقق أحد أكبر اكتشافات النفط بخليج السويس في 20 عاماً

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خليج السويس
خليج السويس
نفط وغاز

شركة إماراتية تحقق أحد أكبر اكتشافات النفط بخليج السويس في 20 عاماً

بمخزون متوقع بنحو 100 مليون برميل

القاهرة - رويترز، العربية.نت

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قالت وزارة البترول المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شركة دراجون أويل الإماراتية حققت أول كشف بترولي بخليج السويس.

وأضافت الوزارة أن الكشف يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 عاما، بمخزون متوقع بنحو 100 مليون برميل.

واستكملت "دراجون أويل" شراء امتيازات بي.بي النفطية بخليج السويس في مصر، أواخر 2019، وقالت حينها إنها ستستثمر مليار دولار على مدار 5 سنوات لدعم وزيادة إنتاجها.

وقالت الشركة المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية ومقرها دبي، إنها حلت محل بي.بي كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، التي لديها 11 امتيازا نفطيا بحريا للاستكشاف والإنتاج.

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