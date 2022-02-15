وزير البترول للعربية: مصر تتوقع 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية للتنقيب في 2022

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مقابلة مع "العربية"، إن صادرات مصر من الغاز المسال شهدت زيادة كبيرة في العام الماضي وسط ارتفاع الأسعار.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات المستهدفة من قِبل الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز في مصر تتراوح بين 7.5 إلى 8 مليارات دولار خلال العام الحالي.

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وأوضح الوزير أن احتياطيات الغاز ترتفع ولكن الأرقام تتغير باستمرار.

وتابع الملا: "نأمل في استمرار ارتفاع الأسعار مع نمو صادرات الغاز المصري في عام 2022".

وأشار الوزير إلى أهمية البنية التحتية الممثلة في محطات الإسالة سواء في دمياط أو إدكو والتي تعمل بكامل طاقتها.

وأفاد الملا بأن إنهاء عمليات التحكيم الطويلة المرتبطة بمحطة دمياط، والتي ساعدت في تصدير كميات الغاز الضخمة حاليا.

وقال الوزير إنه" يجري العمل على الانتهاء من الإجراءات التعاقدية للمزايدة الأخيرة التي تم طرحها عبر بوابة مصر الإلكترونية، والتي تم إعلان نتائجها نهاية العام الماضي".

ولفت إلى طرح مزايدة صغيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، متوقعا إغلاقها في نهاية فبراير الحالي، بحيث تبدأ بعدها الوزارة في تلقي العروض.