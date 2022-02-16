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أرامكو تتفق على توريد النفط إلى مجمع بتروكيماويات بمحور قناة السويس

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أرامكو
أرامكو

أرامكو تتفق على توريد النفط إلى مجمع بتروكيماويات بمحور قناة السويس

يأتي ضمن مراحل إنشاء مجمع بتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس

القاهرة - فهيمة زايد

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وقعت أرامكو السعودية، مجموعة اتفاقيات مشتركة مع قطاع البترول المصري، في إطار الإجراءات التنفيذية لمراحل إنشاء مجمع البتروكيماويات بمنطقة محور قناة السويس التابع لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول (إيجبس 2022).

وتشتمل الاتفاقيات والعقود الموقعة على العديد من المجالات الرئيسية للتعجيل بتنفيذ هذا المجمع العملاق في مقدمتها اتفاقية المبادئ لتوفير الخام مع شركة أرامكو السعودية للتجارة.

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وتعد "أرامكو" الشركة الأولى عالميا في مجال توفير الخام مما سيؤمن احتياجات شركة البحر الأحمر من الخام العربي الخفيف جدا لما يتميز به من جودة وملاءمة لتصميم مجمع البتروكيماويات وما تتميز به شركة أرامكو من باع طويل وخبرة عريقة والتزام.

ويأتي التعاون بين قطاع البترول وشركة أرامكو السعودية تتويجا وامتدادا للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة، والتي تؤسس لمزيد من الشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز.

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