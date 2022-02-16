إدارة "بايدن" تحذر "بوتين": استخدام الطاقة كسلاح خطأ فادح

حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من استخدام الصادرات الروسية من الطاقة كسلاح خلال المواجهة مع أوكرانيا.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، داليب سينغ، إذا "قرر الرئيس الروسي تسليح إمداداته من الطاقة، فسيكون ذلك خطأً فادحاً".

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وأشار مسؤول بايدن إلى أن روسيا "تعتمد بشكل لا يصدق" على الغرب كمستهلك لإمدادات الطاقة، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي نصف إيرادات ميزانية الدولة وثلثي عائدات التصدير.

وأوضح "سينغ" أن "هذه نقطة ضعف طويلة الأمد بالنسبة للرئيس بوتين.. إذا قام بتسليح إمدادات الطاقة، فسيؤدي ذلك فقط إلى تسريع تنويع أوروبا والغرب بعيدًا عن الطاقة الروسية"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستكون "خطأ فادحاً". وتابع أن المسؤولين الأميركيين "مستعدون لكل ما قد يحدث".

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من كيفية تأثر صادرات الطاقة الروسية بصراع شامل. وفي مذكرة بحثية حديثة، حذر بنك "جي بي مورغان"، من أن النفط قد يرتفع إلى 120 دولارًا للبرميل إذا كان هناك أي اضطراب في تدفقات النفط الروسية.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الخريف الماضي مع تهاوي الصادرات الروسية. وكان الرئيس الروسي قد نفى في تصريحات خلال شهر أكتوبر الماضي، مزاعم بأن روسيا تعمدت رفع أسعار الغاز، وأشار إلى أن "روسيا لا تستخدم أي أسلحة".

في تعاملات الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وهوت أسعار النفط، بعد أن قالت روسيا إنها تسحب بعض القوات، بينما تواصل التدريبات العسكرية الرئيسية. ورداً على سؤال حول إعلان روسيا سحب بعض القوات قال مسؤول البيت الأبيض: "الأفعال أعلى من الأقوال". وأكد "سينغ" أن القوى الغربية ستعاقب روسيا في حالة الغزو.

وأضاف "إذا كانت هناك قوة أو دبابة عبرت الحدود، فنحن مستعدون لفرض أشد العقوبات على روسيا على الإطلاق مع حلفائنا وشركائنا".